Politie deelt beelden van verdachten straatroven bij Koarnjum en Jelsum

In beide gevallen lag er een deel van een boom op het fietspad. De Leeuwarder fietste daar op 29 februari bij Koarnjum overheen, waardoor zijn fiets kapot ging. Toen kwamen er mensen op hem af, die zijn telefoon en portemonnee afpakten. De Jelsumer fietste op 18 februari richting Stiens. Daar lag ook een boomstronk op het fietspad. Hij stopte met fietsen en toen kwamen er drie mensen tevoorschijn. Ze mishandelden de fietser en namen ook in dit geval de telefoon en portemonnee mee.

Gestolen bankpas gebruikt

De gestolen bankpas van de Jelsumer werd daarna gebruikt bij een geldautomaat in Leeuwarden. Op camerabeelden is te zien dat drie mensen die bankpas gebruikten.

In dezelfde zaak werd eerder al een jongen van 15 jaar uit Stiens aangehouden. Hij is gehoord door de politie en zit inmiddels weer thuis. Hij blijft wel verdachte in de zaak. Het onderzoek gaat verder. De politie heeft de beelden gedeeld en vraagt mensen of ze de mannen op de beelden herkennen.

Geen aanwijzing voor verband met zaak-Grijpstra

In de buurt van de straatroven, in Koarnjum, werd op 23 februari het lichaam van Karin Grijpstra gevonden. Het onderzoek naar haar dood loopt nog. Volgens de politie denken sommige mensen in Koarnjum aan een verband tussen haar dood en de straatroven. De politie heeft dat onderzocht, maar heeft momenteel geen aanwijzingen dat er een verband is tussen de twee zaken.

De camerabeelden die de politie heeft gedeeld: