Geluidswal bij Menaam wordt na zeven jaar toch afgemaakt

In 2013 bleek dat de wal niet gebouwd was zoals in de vergunning en milieuvoorschriften was afgesproken. Na een aantal rechterlijke uitspraken werd in 2018 besloten dat de wal afgemaakt mag worden.

Na overleg tussen de eigenaar van de grond, het bedrijf Grondnet uit Surhuisterveen, zijn aangepaste plannen voor de bouw gemakt. Het werk aan de wal wordt op 5 mei hervat.