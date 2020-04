Leeuwarden blij met extra rijksbijdrage voor daklozen, maar structureel geld nodig

Alle centrumgemeenten hebben daar ideeën voor kunnen aanleveren. De helft van de gemeenten kan over een paar maanden al beginnen met de uitvoering van de plannen, maar Leeuwarden moet nog even wachten.

Wethouder Hilde Tjeerdema van Leeuwarden vindt het zeer de moeite waard om in de daklozenproblematiek te investeren en is blij dat Fryslân daar extra geld voor kan krijgen. Toch kleeft er wel een nadeel aan volgens Tjeerdema. "Het gaat om tijdelijk geld voor twee jaar, 2020 en 2021. In onze beleving is het echt nodig dat er een structurele impuls komt voor deze problematiek."

Twee miljoen nodig

Om de structurele projecten op poten te zetten waarin Leeuwarden en Fryslân momenteel in willen investeren, is zo'n twee miljoen euro nodig, schat Tjeerdema in. "Het gaat onder andere om de begeleiding na de opvang, maar ook om 'Kamers met kansen' waar jongeren met kwetsbare thuissituaties worden opgevangen en worden begeleid en gecoacht om zo hun leven op orde te houden."