CBS: Meer sterfgevallen in Fryslân in week 15

Fryslân wijkt daarmee af van de landelijke trend. In het hele land zijn in week 15 4.937 Nederlanders overleden, een week eerder waren dan 5.068.

In vergelijking met het gemiddelde van week 1 tot en met 10, de tijd voordat het coronavirus in de provincie gevonden werd, is het aantal sterfgevallen in Fryslân toegenomen met 31, van 129 naar 160.

De grootste stijging in Fryslân was in Tytsjerksteradiel, waar 2,18 keer zoveel mensen overleden dan gemiddeld. Ook in Weststellingwerf (1,76) en Súdwest-Fryslân (1,58) was een grote stijging te zien. In Leeuwarden (0,81), Harlingen (0,30) en op Vlieland (0,70) werden juist minder sterfgevallen geregistreerd dan gemiddeld.

Naar schatting minder sterfgevallen in week 16

In week 16 werden tot nu toe 123 sterfgevallen geregistreerd. Het CBS schat het totaal van die week op 145.