OVERZICHT: Wie in jouw gemeente heeft een lintje gekregen?

De Fryske Marren

Lid in de orde van Oranje-Nassau:

Hielke Veenstra (72) uit Oudehaske

Veenstra was voorzitter van de basisschool in Oudehaske en is vrijwilliger bij de uitvaartverenigingen in Oudehaske en in Heerenveen. Hij is actief als vrijwilliger en bestuurslid bij de kerk en is vrijwilliger bij de dorpskrant.

Henk Waterlander (68) uit Sint-Nicolaasga

Waterlander was vrijwilliger bij het 4 mei comité in Sint-Nicolaasga en was bestuurder/ponghouder van het Plaatselijk Belang. Tot de dag van vandaag is hij vrijwilliger bij de Bond Friese Vogelwachten en als vrijwilliger en bestuurslid bij de buurtvereniging in Sint-Nicolaasga.

Ids Wijnja (74) uit Scharsterbrug

Wijnja is actief als vrijwilliger bij de tennisvereniging in Joure. Door zijn inspanningen is het park mooi en goed onderhouden. Hij is lid van de parkcommissie en heeft de zorg voor het onderhoud van het clubgebouw en de technische zaken. Daarnaast heeft hij zich ingezet voor de renovatie van de kantine en het meubilair.

Sabe Kracht (73) uit Joure

Kracht was actief als coördinator en later ook bestuurslid van de Stichting OWG (OnderwijsWerkGroep). Hij was bestuurslid en voorzitter van verschillende verenigingen waaronder de volleybalvereniging, de Oranjevereniging, het dorpsbelang en de dorpskrant. Hij is tot de dag van vandaag actief als secretaris van een studiefonds en als scriba van de kerk in Joure.

Jan Troost (70) uit Wijckel

Troost was als vrijwilliger werkzaam bij verschillende organisaties, zoals de basketbalbond in Den Haag, het Rode Kruis Ziekenhuis in Den Haag en de kerk in Alphen a/d Rijn. Hij was ponghouder van het CDA Gaasterlân-Sleat en zat in het dagelijks bestuur van CDA Fryslân. Hij was ponghouder van de De Tsjerkesjongers en is voorzitter van de kerkraad in Wijckel.

Tiny de Boer-Rottiné (69) uit Balk

De Boer-Rottiné was actief als vrijwilliger bij de Zendingsorganisatie Operatie Mobilisatie en bij de Zondagsschool van de Baptistengemeente in Lemmer. Ze was voorzitter van het Rode Kruis, afdeling Gaasterlân-Sleat en gemeenteraadslid bij de oude gemeente Gaasterlân-Sleat. Ze was bestuurslid van de Reumapatiëntenvereniging Súdwest-Fryslân en is nu vrijwilliger bij het verzorgingstehuis Talma Hiem in Balk.

Ridder in de orde van Oranje-Nassau

Ben Hogeterp (72) uit Joure

Hogeterp was vrijwilliger bij de kerk in Dronrijp en voorzitter van het Rypster Tsjerkekoar en het Vocaal Ensemble Cantatiblé Langweer. Hij was initiator, oprichter en voorzitter van de Stichting Joure - Laranjal do Jari. Tot de dag van vandaag is hij vrijwilliger bij de kerk in Joure en secretaris van het mannenkoor.

Fulco Stallman (55) uit Sint-Nicolaasga

Stallman was initiatiefnemer en organisator van een squashtoernooi in Baarn en een golftoernooi in Sint-Nicolaasga. Hij was lid van het hoofdbestuur van werkgeversorganisatie VNO-NCW, vrijwilliger bij de basisschool in het dorp en medeoprichter, ponghouder en voorzitter van de Stichting Water Voor Masa. Hij is sinds lange tijd actief als reserve-officier bij het Commando Landstrijdkrachten.

Lid in de officier van Oranje-Nassau:

Jan Vermaning (58) uit Joure

Vermaning was actief als voorzitter van een sportvereniging in Heerenveen en als trainer en begeleider bij V.V. Oudehaske. Hij was initiator, vormgever en uitvoerend musicus voor het project 'Er reed een trein naar Sobibor' waar hij de Rachel Borzykowskipinning voor kreeg. Tot de dag van vandaag is hij trompettist bij het Noord Nederlands Orkest en is hij vrijwilliger bij de herdenking van gemeente De Fryske Marren van de Stichting Nationale Herdenking.