Cees Roozemond: "Ik was ervan uitgegaan dat de bond nu met een beslissing zou komen"

Roozemond is op moment van spreken onderweg naar het stadion. "Wij gaan met het managementteam zo meteen in overleg en om 14.30 uur gaan we de call in. Kijk, wij staan er wat anders in natuurlijk. Onze belangen zijn niet het grootst." Heerenveen staat nu tiende en heeft niets meer te halen. Maar moet nu wel stemmen over promotie van Cambuur of niet.

"Daarover gaan we nu in overleg. We moeten er voor zorgen dat we alle emotie uit deze discussie halen. En ik ga ervan uit dat we anoniem stemmen. Anders heb ik hier straks 1000 Cambuursupporters voor mijn deur staan."

Henk de Jong zegt dat hij zich voor kan stellen dat Heerenveen misschien tegenstemt uit zakelijk belang. "Wij gaan uit van onze eigen kracht."