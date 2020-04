Henk de Jong verwacht promotie: "Anders hebben ze voor de rest van hun leven een groot probleem in hun hoofd"

De Jong: "Ik neem aan dat de bestuurders hun gezonde verstand gebruiken. Maar ik had gedacht dat de KNVB naar de UEFA zou luisteren. Kijken naar de ranglijst en eerlijk handelen. Tja, nu laten ze het over aan de clubs. Nu wordt het 'wie ligt het best en waar liggen de belangen'. Als je bovenin kijkt naar de punten en doelsaldo en dat onderin niet doet, dan ben je niet geloofwaardig."

Televisiegeld belangrijk voor besluit

Volgens De Jong gaat het ook om televisiegelden. "Er zijn misschien ook clubs die uit hun eigen belang denken en niet zitten te wachten op promotie van Cambuur. Ik zal verder geen namen noemen." De Jong doelt natuurlijk op SC Heerenveen. "Ik vind Heerenveen een prachtige club, ik zou het nog snappen ook als ze tegen promotie stemmen."

De Jong is niet zo enthousiast meer over de promotie. "Vanuit mijn hart denk ik nog altijd 80-20 procent in ons voordeel. Als mens. Als ze dat niet doen, leven die mensen de rest van hun leven met een probleem in hun hoofd. Maar goed, ik ga uit van het positieve. Mensen zullen gewoon een eerlijk besluit nemen. Dat wij promoveren. Dat hebben we verdiend."