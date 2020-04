GGD Fryslân meldt dat er de afgelopen 24 uur weer twee nieuwe coronasterfgevallen zijn gemeld. Daarmee staat het aantal mensen dat in Fryslân is overleden aan de gevolgen van het coronavirus op 58. Negen mensen hebben een positieve test teruggekregen in het afgelopen etmaal. In totaal zijn er nu 485 geregistreerde besmettingen.