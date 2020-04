ONS Sneek vraagt degradatie naar hoofdklasse aan

ONS speelde dit seizoen in de derde divisie en leek te degraderen. Door de coronacrisis werd het seizoen echter geschrapt en werden alle competities geannuleerd. Sneek had dus opnieuw in de derde divisie uit kunnen komen, maar wil dat om financiële en sportieve redenen niet.

Al aan het voorbereiden op hoofdklasse

"Gezien de stand in de derde divisie waren we al een aantal maanden aan het "voorsorteren" op de Hoofdklasse en hebben we de spelersgroep daarop samengesteld", zegt voorzitter Joan van der Veen. "Daarbij merk ik ook op dat onze financiën niet toereikend zijn voor een langer verblijf. De onzekerheid over sponsorgeld werd nog eens vergroot door de coronacrisis. Dit leek ons de enige juiste beslissing."

Mocht de KNVB de degradatie toestaan, zou ONS volgend seizoen in de hoofdklasse B uitkomen. In die competitie speelt ook vv Buitenpost.