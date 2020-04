Promotie of geen promotie, hoe komt het met sportclub Cambuur?

In ieder geval tot 1 september zijn alle wedstrijden in het betaald voetbal verboden vanwege het coronavirus. Dat betekent dat het seizoen 201/20 niet uitgespeeld kan worden. Daarom moet de KNVB vrijdag onder anderen een uitspraak doen over promotie en degradatie in het betaald voetbal.

'Stuur ons naar DKV-uit!'

Voor de supporters van Cambuur is het natuurlijk duidelijk, de club moet promoveren. Om dat gevoel kracht bij te zetten hebben verschillende Leeuwarder supporters donderdag een spandoek opgehangen bij het hoofdkantoor van de KNVB in Zeist. Daarop was de tekst 'KNVB neem een wijs besluit, stuur ons weer naar DKV-uit!' te lezen, waarbij ze natuurlijk vooruitkijken naar de Friese derby tegen de grote rivaal van dertig kilometer verderop

Eerder deze week zei algemeen directeur van Cambuur, Ard de Graaf, dat hij uitgaat van het meest eerlijke scenario en promotie voor de club. "Ik vind dat wij er recht op hebben want wij staan bovenaan. Als je de statistieken bekijkt dan heeft Cambuur 99% kans om sportief te promoveren, en als het niet sportief kan dan vind ik dat wij afgerekend moeten worden op de huidige ranglijst, en dus promoveren naar de Eredivisie."