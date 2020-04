Uitreiking lintjes anders dan anders door corona: telefoontje van de burgemeester

Anders dan anders is het wel, maar er wordt toch geprobeerd om er iets moois van te maken. "De mensen krijgen allemaal een bos bloemen en we hebben nog een filmpje gemaakt waarin ik ze ook even toespreek. En dan gaan we later dit jaar, als het weer kan, een mooie bijeenkomst organiseren waarbij we de mensen allemaal weer in het zonnetje kunnen zetten."

De burgemeesters mogen zelf bepalen hoe ze de lintjes uitreiken. Persoonlijk bij de mensen langs gaan en de bloemen op afstand overhandigen, zat er voor De Vries niet in vanwege het hoge aantal gedecoreerden. "Voor één uur kan ik niet van Arum naar Stavoren, zal ik maar zeggen." Toch is ze blij dat er in haar gemeente, qua oppervlakte de grootste van Nederland, wel zeventien lintjes worden uitgereikt. "Dat geeft wel aan dat er heel veel voor de gemeenschap wordt gedaan."