VIDEO: Met een containerschip door de sluizen bij Kornwerderzand: "Maar 1,5 meter speling"

Elke week vaart het containerschip 'Royaal', 100 meter lang en 12 meter breed, drie keer de route Harlingen - Amsterdam op en neer. De bemanning, die doordeweeks altijd op het schip is, kan de route wel dromen. Toch moeten ze blijven opletten, want ze komen onderweg een aantal moeilijke stukken tegen, waaronder de sluit bij Kornwerderzand. Die is namelijk 13,5 meter breed, dus veel ruimte is er niet. Nu de grote verbouwing van de Afsluitdijk plaatsvindt, zal ook dit sluizencomplex worden aangepakt. De sluis wordt dan tien meter breder en dus kan de Royaal er dan makkelijk door, maar zover is het nog niet...