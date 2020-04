LIVEBLOG: Minder dan 1.000 Nederlandse coronapatiénten op ic

Het bestuur van het openluchtspel van Jorwerd heeft vrijdagochtend bekend gemaakt dat ook het openluchtspel dit jaar niet doorgaat. Dat betekent dat er deze zomer helemaal geen openluchtspellen zijn. Jorwerd is het oudste en grootste openluchtspel van Fryslân en vindt altijd plaats in de maand september. Op hun website schrijven het bestuur, Tjerk Kooistra en zakelijk leider Nynke Eerlingh:

"Hoewel de wil er aan alle kanten is, moeten wij concluderen dat wij het risico niet kunnen lopen. Het allerbelangrijkste op dit moment is de gezondheid van mensen. Wij willen ons houden aan de richtlijnen van het RIVM en dat betekent dat wij niet bij elkaar kunnen komen. Daarnaast is het nog heel onzeker of een volle tribune in september kan, of dat we dan nog in de 1,5-metergemeenschap blijven."

Het stuk dat dit jaar zou worden opgevoerd, #freonen?!, schuift nu door naar 2021. "Laat ons hopen dat in het najaar van 2021 de tribune vol zit met vrienden die schouder aan schouder genieten van #freonen?!", zo eindigt het bericht op de website.