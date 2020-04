LIVEBLOG: 485 mensen positief getest op corona, 58 patiënten overleden

Het Verbond van Verzekeraars maakt 2,5 miljoen euro over aan de Stichting Zorg na Werk in Coronazorg (ZWiC). Dat geld is bedoeld voor mensen die nu in de zorg aan het werk zijn met coronapatiënten en hierdoor ook worden getroffen door corona en op de intensive care terechtkomen, arbeidsongeschikt raken of zelfs overlijden. Het geld is niet alleen voor deze zorgverleners zelf maar ook voor hun familieleden.

De Stichting Zorg na Werk in Coronazorg wil voorkomen dat zorgverleners en hun familie naast de zorgen en verdriet door arbeidsongeschiktheid of sterfte door een coronabesmetting met financiële problemen geconfronteerd worden. "Dit geldt zeker voor de groep zorgverleners die geen buffers, werkgeversvangnet of verzekering heeft," aldus Richard Weurding, algemeen directeur van het Verbond van Verzekeraars.