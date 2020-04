Meeste omwonenden van brand in centrum Leeuwarden weer thuis

De brand brak donderdag rond 15.00 uur uit. Ruim drie uur later was de situatie onder controle en de meeste omwonenden konden rond 21.00 uur weer naar huis. Behalve de mensen in de appartementen boven het bedrijfspand. "De woningen die boven het bedrijfspand zaten, zijn volledig uitgebrand. Voor die mensen in een andere plek gezocht. Zij zullen de komende tijd ook ergens anders moeten wonen", zegt Zwart.

Smoorheet

De brandweer is nog lang bezig geweest met het nablussen van de brand. Zwart: "Er heeft heel veel vuur in gezeten. Het was een felle brand diep in het pand. Volgens collega's was het smoorheet aan de achterkant van het pand. Er zat nog heel veel hitte in en dat moest gewoon worden gekoeld. Maar dat is nu klaar. Er moet nu veel gebeuren op het gebied van onderzoek."

Gasleidingen

De politie had een groot deel van de binnenstad afgezet. Het grootste deel is weer vrijgegeven, maar de straat voor het uitgebrande gebouw is nog wel dicht. Netbeheerder Liander heeft de weg daar opengebroken. "Er waren verschillende gasleidingen die nog open stonden, die hebben we laten dichtzetten. Daarvoor moest er worden gegraven in de straat. Dus dat ligt allemaal op z'n kop. Voor het pand langs kan niet, maar aan de andere kant van de Voorstreek kun je wel gewoon langs."

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend. Daar wordt nog onderzoek naar gedaan. Bij de brand raakte niemand gewond.