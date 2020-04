Sporter fan de Wike: judoka Sanne Vermeer

Sanne woont normaal in Arnhem, dichtbij haar trainingslocatie in Papendal. Nu is ze weer even terug in Stiens. "Ik heb hier even een soort van vakantie. Ik heb het nog druk met mijn studie en doe veel aan krachttraining, dus ben nog wel druk." Sanne raakt vijf maanden geleden zwaar geblesseerd. Ze scheurde haar hamstring af. Een blessure die niet vaak voorkomt. "Daarom staat er voor het herstel zeven tot veertien maanden. Dat is nogal een verschil, maar het komt gewoon niet heel veel voor. Maar ik lig op schema. Over twee weken hoor ik of ik weer de mat op mag." Al is het dan natuurlijk de vraag of ze weer mag judo'en, want judo op 1,5 meter afstand is nogal lastig.

Olympische Spelen nog in zicht?

Sanne was in de race voor de Olympische Spelen. Ze knokte voor een plek in Tokio met Juul Franssen (30). Beide staan ze in de top tien van de wereld, maar door de blessure van Sanne is Franssen door de judobond al aangewezen. Maar nu de Spelen met een jaar uitgesteld zijn, gaat ze ervan uit dat ze nog wel een kans maakt. "Ik dacht wel meteen, dit opent nog kansen. Voor 2021 ga ik er van uit dat ik dan wel weer hersteld ben. En er komen daarna nog wel ranking-toernooien waar ik punten kan pakken. Dan ga ik er van uit dat ik de strijd weer kan aangaan." Franssen staat nu achtste op de wereldranking, Vermeer 15e. Op het laatste wereldkampioenschap won Franssen van Vermeer in de strijd om een bronzen medaille.