Aankoop blauwe hond van drie meter in Burgum gaat door

De meeste raadsleden waren niet bepaald gelukkig met de aankoop. Jan Willem Sietsma van het CDA gaf toe dat de timing niet geweldig was. "Maar we hebben ons verdiept in het proces en contact gehad met het dorpsbelang van Burgum. Er zijn in het proces geen fouten gemaakt."

"We hebben onze kans gehad"

De aankoop was een tijd geleden al beklonken en om er nu op terug te komen, dat kon niet. "We hebben als raad geen bevoegdheid hierin", zei Freddy de Haan van de FNP. "Ik dacht zelf ook dat het een 1-aprilgrap was. Maar we hebben onze kans gehad."

De fracties van GroenLinks en PvdA stemden verdeeld. Brigitta Scheepsma van GroenLinks zei dat ze voor de kunst is, maar dat deze timing niet goed is. Menno Steenland van de PvdA vond dat ook, maar de toestemming voor het kunstwerk was al gegeven."Dus daarom stemmen we tegen de motie."

"Mooie praatjes"

Nynke Koopmans van de Partij voor de Boeren was een van de mede-indieners van de motie. "We beginnen hier met de campagne 'koop lokaal'. Dat zijn mooie praatjes, maar er wordt niets mee gedaan. Het geld gaat nu naar 150 kilometer verderop. Onbegrijpelijk."

Het beeld, Blauwe Hond, wordt gemaakt door twee kunstenaars uit Deventer.