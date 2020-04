Geslaagd in coronatijd: geen feestjes, wel grote blijdschap

Voor Elke is de periode rond het coronavirus vreemd: "Het schooljaar is heel abrupt geëindigd. Je hebt niet echt een laatste schooldag gehad. Nu hoor je ineens na je toetsweek dat je geen herkansingen hoeft te doen en dus eigenlijk geslaagd bent."

Toch heeft ze er in het maken van haar examens niet veel last van gehad. "Ik wist wel op wat voor manier alles zou gaan en aan de toetsen zelf veranderde niet zoveel. Het was allemaal wel redelijk hetzelfde dus, behalve dat je het thuis moet maken."

Digitale toetsen

Docent Trijntje Hofstra ziet dat ook bij andere leerlingen: "Ik heb aan leerlingen gevraagd hoe ze het digitaal maken van de toetsen vonden. Sommigen vonden het wel fijn om het op deze manier voor te bereiden, want ze hadden toch niks anders te doen. Nu konden ze wat meer in de boeken kijken." Toch hoorde ze ook wel geluiden van leerlingen die liever op school hadden gezeten.

De uitslagen van de examens laten in ieder geval niet zien dat leerlingen last hebben gehad van de situatie. Er zijn dit jaar procentueel meer leerlingen geslaagd dan vorig jaar. Of dat door het thuiswerken komt, is lastig te zeggen.