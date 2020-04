Friese ziekenhuizen weer klaar voor gewone zorg: "Maar helemaal opschalen kan nog niet"

Nu de ergste piek in de coronacrisis voorbij lijkt, komt er capaciteit vrij en willen de specialisten weer gewoon aan het werk om mensen met klachten zo snel mogelijk te helpen.

Langzaamaan meer ruimte

"We zijn er druk mee aan het voorbereiden. Helemaal opschalen zoals voor de coronacrisis, zover zijn we nog niet," zegt Erica Bakkum van de raad van bestuur van ziekenhuis MCL in Leeuwarden. "Dat we dat niet kunnen, heeft te maken met veiligheid. We moeten de stromen mensen gescheiden houden, dus de mensen met COVID-19 en de mensen die gewone zorg nodig hebben."

Toch lukt het de Friese ziekenhuizen om de semi-acute zorg weer beschikbaar te maken. Het gaat dan om mensen die binnen twee weken geholpen moeten worden.

Zorgen over thuisblijvers

Omdat de stroom patiënten met corona in het Noorden veel kleiner is dan in het Zuiden, kon een deel van de acute zorg hier gewoon mee doorgaan. Zo ook de behandeling van mensen met kanker.Toch zijn er veel zorgen bij de ziekenhuismedewerkers. Uit cijfers blijkt dat er normaal in een week in Nederland zo'n 3.500 keer de diagnose kanker vastgesteld wordt en dat dat nu nog maar net de helft is. Dat geldt ook voor mensen met een hersenbloeding.

Bakkum: "Ik roep Friezen dan ook op om met klachten direct naar de huisarts te gaan. We hebben ook overleg gehad met de Friese ziekenhuizen en ambulancevervoerders. Je ziet een terugloop, ook met ambulancetochten. Ga met klachten dus naar je huisarts. We kunnen je opvangen. Het is hier veilig en kan behandeld worden."