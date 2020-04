Omwonenden van brand Leeuwarden nog in onzekerheid: thuis slapen of niet?

De brand is onder controle, maar de brandweer is nog wel aan het werk. "Dan moet het vuur echt helemaal weg zijn, dat is nu nog niet het geval. Het brandt nog wel. En het gasbedrijf sluit de leidingen op verschillende plekken af."

Voor de brandweer was de brand ook heftig, zegt Zwart. "Er zijn manschappen aan het werk die hier in 2013 ook waren, met de brand aan de Kelders. Toen was het wel anders, met een dodelijk slachtoffer. Die plek is hier vlakbij."