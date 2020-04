Sjinkie Knegt geeft skeelertips: "Denk aan de bescherming"

Diep zitten

Volgens Knegt is het verder belangrijk om recht op de wieltjes te staan en diep te zitten. "Hoe dieper je zit, hoe langer je afzet is. Hoe langer je afzet, hoe meer snelheid en des te makkelijker het allemaal gaat", zegt Knegt.

"Daarnaast is het belangrijk om lang op één been te rollen. Dan laat je de energie van de skeeler het werk doen. Het kost eerst even wat energie om op gang te komen, maar dan gaat het makkelijk", zegt hij. Dat kan wel een beetje raar voelen. "In het begin voelt alles een beetje raar. Het moet allemaal een beetje wennen", weet Knegt.

En dan is het gewoon een kwestie van heel veel oefenen...