Planetarium en theater druk bezig met anderhalvemetereconomie

Conservator Adrie Warmenhoven van het Planetarium ziet het nog wel positief in: "We zijn een beetje een kruip-door-sluip-door-museum, en dat is in dit geval handig, want zo kunnen we een mooie looproute maken. Op die route is het redelijk makkelijk 1,5 meter afstand te houden."

Probleem is de woonkamer van Eise Eisinga met het beroemde zonnestelsel in het plafond. Die kamer is niet groot en dus kan slechts een beperkt aantal mensen naar binnen. "We gaan uitrekenen hoeveel mensen er veilig tegelijk in deze kamer kunnen, en dat wordt dan ons uitgangspunt." Het is een moeilijke tijd voor het museum, maar Warmenhoven kan ook wel relativeren: "We bestaan al 240 jaar, dus deze periode overleven we ook wel weer."