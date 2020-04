Waddeneilanden sturen brandbrief aan staatssecretaris: "Het water staat ons aan de lippen"

Dan gaat het niet alleen om bedrijven die rechtstreeks afhankelijk zijn van het toerisme, maar ook een andere branches, zoals bakkers, slagers, supermarkten, taxibedrijven en fietsenverhuurders. En op langere termijn heeft de coronacrisis ook gevolgen voor bouwbedrijven, zwembaden en musea. De eilanden vragen de staatssecretaris om aandacht voor de specifieke eilander situatie.

Eerdere steun niet genoeg

De eerdere noodsteun van het kabinet is volgens Ineke van Gent, burgemeester van Schiermonnikoog en voorzitter van het samenwerkingsverband tussen de Waadeilanden, niet genoeg. "Onze ondernemers hebben voor een deel steun gehad van die 4.000 euro, maar de maatregelen zijn nu verlengd en zij missen echt belangrijke delen van hun seizoen." De Waddenburgemeesters maken zich daar ernstig zorgen over. "Wij zijn gewend onze eigen boontjes te doppen en nu is het wel een situatie waarin het allemaal moeilijker wordt."

Water aan de kippen

De burgemeesters hebben de brief samen geschreven met gedeputeerde Avine Fokkens. "Wij hebben uitgelegd dat het water ons aan de lippen staat. Wij vragen steun van Keijzer en begrip voor de ingewikkelde situatie waar wij nu in zitten. We hopen dat middels een noodfonds bijvoorbeeld de eilanden geholpen worden."

Hoeveel geld er in dat noodfonds moet komen, kan Van Gent nog niet zeggen. Daar willen de burgemeesters eerst over overleggen met de staatssecretaris. "Wij moeten eerst zorgen dat we begrip krijgen voor de situatie waarin wij verkeren. Daarna zal er wel een bedrag los moeten komen."