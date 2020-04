VIDEO: "Het brandde hard, we konden er niet in"

"Het pand is in elk geval verloren. Het was een grote brand, maar gelukkig zonder slachtoffers. De brand aan de Kelders staat ons nog helder op het netvlies. Toen was er een dodelijk slachtoffer, nu gelukkig niet."

Na de brand aan de Kelders in 2013 is er veel onderzoek gedaan naar de brandveiligheid in de binnenstad. "Dat onderzoek heb ik natuurlijk ook gelopen", zegt Buma. "Het is goed om te weten wat er is gebeurd. Maar het is nu nog te vroeg om te speculeren over de oorzaak."

Brandweer is ook geschrokken

Voorlichter Jan Willem Zwart van de brandweer zegt ook dat ze over de oorzaak nog niets kunnen zeggen. "We zijn erg geschrokken, dus we hebben snel opgeschaald. Het brandde hard, we konden er niet in. Eerst wisten we ook niet of er mensen binnen waren. Gelukkig kwam later uitsluitsel, dat er niemand binnen was."

Er zijn geen slachtoffers gevallen bij de brand, maar de brandweer waarschuwt wel voor de rook. "Dat is altijd gevaarlijk, je moet nooit rook inademen. Daarom hebben we ook een NL-Alert gegeven. Doe de ramen dicht en zet mechanische ventilatie uit."

Bij de brand is een pand verloren gegaan. De gebouwen eromheen hebben veel rook- en waterschade.

Deze Leeuwarder woont dichtbij de brand: