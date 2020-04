Waddenopera gaat niet door, te weinig voorbereidingstijd vanwege coronacrisis

"Het is heel spijtig, maar het kon gewoon niet anders. Het is een gigantische productie met een grote aanloop", vertelt Arnoud Oosterbaan van de organisatie. Het zou een groot openluchtspektakel worden met topsolisten uit de operawereld en 1750 bezoekers per voorstelling. Ook zou er een speciaal decor worden gebouwd. Er zijn al enkele duizenden kaarten verkocht. Die blijven geldig totdat er meer duidelijkheid is over hoe het komt met de opera.

"We bevriezen nu alles voor twee maanden. We willen de ontwikkelingen in de maatschappij goed in de gaten houden zodat we een goed besluit kunnen nemen hoe we het verder gaan aanpakken." De organisatie streeft naar nieuwe data in het jaar 2021.