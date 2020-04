Grote brand in centrum van Leeuwarden, geen mensen meer in het gebouw

"De brand trekt in het pand", vertelt brandweervoorlichter Jan Willem Zwart. "De brand gaat naar achteren toe, dus niet naar de Voorstreek." De brandweer is nog niet in het pand geweest, want dat is nog niet veilig. "We hebben nog heel wat te doen."

"Al heel snel was duidelijk dat het een uitslaande brand was", vertelt hij. "We hebben direct meer tankauto's, spuitauto's en hoogwerkers ingezet. Er waren ook al snel ambulances ter plaatse."

Brand in twee gebouwen

De brand is intussen in twee gebouwen, zegt verslaggever Auke Zeldenrust. "De ene is van Wobbe van Seijen, de oud-platenbaas. Dat gebouw lijkt verloren. Het pand daarnaast is een kapperszaak. De brandweer probeert met hamers om het glas stuk te maken, om zo van binnenuit de brand te bestrijden."