Verzet in Kootstertille tegen komst trafostation vanwege geluidsoverlast

Plaatselijk Belang heeft in een brief van de gemeente Achtkarspelen haar zorgen geuit over de komst van het transformatorstation. Ze zijn bang voor geluidsoverlast.

"Een zware bromtoon, die dag en nacht aanhoudt, tot ver in de opgeving hoorbaar is en die zich moeilijk laat tegenhouden door geluidswallen of muren. Wij hebben als Plaatselijk Belang Kootstertille vaak duidelijk genoeg aangegeven dat wat ons betreft de grens van wat wij als inwoners aan overlast van de industriegebieden in en rondom ons dorp kunnen verdragen, bereikt is."

Biovergister

Wat ook meespeelt is dat Plaatselijk Belang verder, op zijn zachtst gezegd, niet blij is met een biovergister die vlakbij het dorp dreigt te worden gevestigd.

"Zogenaamd groen, maar in de praktijk een bron van overlast voor omwonenden." En dan ook nog een trafostation. "weer vlakbij het dorp, zodat we daar als inwoners allemaal last van hebben. Het mag bekend worden verondersteld dat je van geluidsoverlast, zeker als het constant doorgaat, erg ziek kunt worden. "

De partij vraagt burgemeester en wethouders en de gemeenteraad om op te komen voor de inwoners van Kootstertille en dat ze alles in het werk zullen stellen om de komst van het tranformatiestation tegen te houden.