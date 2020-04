Stichting Leergeld Leeuwarden helpt 1.500 schoolkinderen aan schoolspullen

"Veel ouders hebben door de coronacrisis een terugval in hun inkomen. Maar ook voor de coronacrisis waren er al ouders die niet alle leermiddelen van hun kinderen konden betalen", zegt Jet van Gelder, voorzitter van Stichting Leergeld Leeuwarden. "Het gaat niet alleen om gezinnen die in de bijstand zitten. Soms hebben ouders door een terugloop van betaalde uren of tegenvallende bedrijfsresultaten tijdelijk minder inkomen."

De pas is aan te vragen op de website Kindpakket.nl. Daar kunnen ouders zien welke vergoedingen de stichting heeft en of hun kinderen daarvoor in aanmerking komen. Het werkgebied van de stichting beslaat de gemeentes Leeuwarden, Tytsjerksteradiel, Waadhoeke, Harlingen, Vlieland en Terschelling.