GGD: Twee nieuwe coronasterfgevallen, tien nieuwe positieve tests

Tweede golf voorkomen

Vorige week werden er wel alternatieve Koningsspelen georganiseerd. "Ik zou oproepen om dat niet te doen. Alles mag binnen de anderhalvemetervariant, zolang mensen maar niet in groepen bij elkaar komen. Als we nu eventjes volhouden, krijgen we niet een tweede golf en kunnen we langzaamaan de boel weer losser zetten. Daarvoor moeten we ons aan de afspraken houden. Dat geldt ook op Koningsdag, hoe lastig dat ook is."

De regering heeft afgelopen week een verruiming van de maatregelen aangekondigd. Daar krijgt de Veiligheidsregio veel vragen over. "Er is veel onduidelijkheid en zelfs wat onbegrip over hoe die regels nu tot stand zijn gekomen. Veel ondernemers moeten ook oplossingen vinden. We begrijpen dat sommige sectoren het lastig hebben, maar het kan gewoon niet anders. Die maatregelen worden beetje bij beetje losser gezet en het is nu belangrijk om ons te houden aan die stapjes."

Afstand houden bij het schoolplein

Het kabinet kondigde ook aan dat sommige kinderen binnenkort weer naar school mogen. Daar komen volgens Kleinhuis nog niet veel vragen over binnen: "Dat valt mee. Ze hebben ook nog tijd en er is al het nodige voorwerk gedaan. We dringen er ook op aan dat iedereen niet tegelijk bij het schoolplein aankomt, zodat mensen afstand kunnen houden in de ruimte voor de school. Zulke dingen, daar is men nu mee bezig. We hebben nog een paar weken om het uit te zoeken."