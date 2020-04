Wereldwijd meer trekvogels, zoals de grutto, nu online te volgen

Het mooie van de nieuwe trekroutes en vogels is dat je nu vogels kan volgen op plaatsen waar eigenlijk geen mensen kunnen komen, zoals Noord-Korea of de taiga's van Siberië. Het heeft ook een grote wetenschappelijke waarde, zegt Piersma. "Wij denken dus dat deze vogels op een fantastische manier vertellen hoe het met onze wereld gaat. Zij moeten rekening houden met de kwaliteit van hun leefgebied of dat nu de weides in Fryslân zijn of de mangroves van Guinee-Bissau, met weer en wind en zij moeten daar heen en weer reizen. En ze moeten in leven blijven. Doordat wij die vogels zo goed kennen, vertellen ze heel veel over de plaatsen waar ze komen."