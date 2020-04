Meer meldingen van discriminatie op arbeidsmarkt, in publieke opinie en huisvesting

De toename komt mogelijk doordat er meer aandacht was voor een racistische incidenten bij voetbalwedstrijden. Er kwamen ook meer meldingen naar aanleiding van de Zwarte-pieten-discussie. Een andere verklaring is dat Tûmba vorig jaar begonnen is met de speciale campagne 'Jij hoort erbij'. Die heeft mogelijk ook geleid tot meer meldingen.

Verdubbeling in Leeuwarden

Vooral vanuit Leeuwarden kreeg Tûmba meer meldingen. Dat cijfer verdubbelde in vergelijking met het jaar daarvoor: van 176 meldingen in het jaar 2018 naar 144 in 2019.

Arbeidsmarkt

En kwamen ook meer meldingen van beledigingen en uitschelden. Veel melders vinden dat de sfeer op straat verhard is. Op de arbeidsmarkt wordt, afgaande op het aantal meldingen, het meeste gediscrimineerd. In 2019 gingen 245 van de 538 meldingen over ongelijke behandeling op dat gebied. Daarnaast wordt de publieke opinie en huisvesting ook vaak genoemd.