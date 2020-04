Zwarte cijfers voor werkmaatschappij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel

De werkmaatschappij Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel heeft het afgelopen jaar in financieel opzicht goed geboerd. Het resultaat van de werkmaatschappij over 2019 laat een positief saldo zien van ruim een miljoen euro, zo blijkt uit een voorlopige berekening. De maatschappij schreef in 2018 nog rode cijfers en had een tekort van ruim 1,7 miljoen euro.