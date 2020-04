Revalidatiemanager Peter Tammeling: "Na vier weken op de IC kom je er slecht uit"

Patiënten die weer wat opknappen nadat ze het coronavirus hebben gehad, kunnen diverse klachten hebben. Bijvoorbeeld problemen met ademhalen, fysieke of emotionele problemen. Revalidatie Friesland heeft met 20 andere revalidatiecentra in Nederland een programma gemaakt. De behandeling kan worden aangepast op de patiënten zelf. Een fysiotherapeut en ergotherapeut vormen de basis, omdat het voornamelijk om fysieke beperkingen gaat. Voor patiënten met longproblemen is er extra aandacht voor ventilatie. Maar ook zaken als voedingsproblemen, logopedie en psychologische problemen kunnen worden aangepakt

Vier weken IC hebben impact

Peter Tammeling, manager revalidatie bij Revalidatie Friesland: "Corona is een nieuwe ziekte. Coronapatiënten die op de Intensive Care hebben gelegen, kun je vergelijken met andere IC-patiënten." Er is volgens Tammeling wel een verschil wat de belasting van het lichaam betreft. Soms liggen patiënten wel vier weken op de IC. "Dan kom je er erg slecht uit. Het gaat om klachten over spieren, zenuwen, bewegen, maar ook psychische klachten. Bijvoorbeeld de angst om dood te gaan."

Plek voor dertig mensen

In Beetsterzwaag zijn er nu twee coronapatiënten intern voor revalidatie. Er is plek voor dertig mensen. Het is ook mogelijk om thuis te blijven en alleen poliklinisch een revalidatiebehandeling te krijgen. Het is nog niet goed te zeggen hoe lang zo'n behandeling duurt, zegt Tammeling: "We hebben natuurlijk nog niet echt ervaring op kunnen doen met coronapatiënten. Ook in Brabant, waar de eerste coronapatiënten vandaan kwamen, is de periode nog te kort om dat in te schatten. We houden er rekening mee dat de eerste intensieve revalidatiebehandeling zo'n 6 tot 10 weken duurt."