Tentverhuurder Van Kammen: "Het kan zijn dat er volgend jaar geen evenementen zijn"

Voor het bedrijf zouden nu de maanden komen waarin ze hun brood moeten verdienen. "In onze branche is het zo dat we in de zomer bufferen voor de winter. Maar er zijn heel veel mensen die kunnen die winter nu niet doorkomen", zegt Van Kammen. "Al ons materiaal is schoon en klaar voor de verhuur. Als we niets verhuren dit jaar, dan heb ik komend jaar ook geen werk voor de jongens. En ik moet ze wel betalen."

Steun

Van Kammen hoopt dat de overheid de evenementenbranche tegemoet zal komen. "Dit is natuurlijk overmacht en hier kan niemand wat aan doen. De gezondheid gaat voor alles, maar er komen nu rare klappen voor de mensen die het in de zomer moeten verdienen", zo zegt hij. "Wij proberen als branchevereniging nu wel een vuist te maken en via het MKB het wel onder ogen te brengen. Anders kan het wel zijn dat er komend jaar geen evenementen zijn, en dan niet omdat het niet georganiseerd wordt, maar omdat er geen bedrijven meer zijn."

"Het is wel zo dat heel veel sponsoren de evenementen nu niet sponsoren. Die mensen hebben het ook zwaar en moeilijk om de boel te organiseren. Maar wij hopen wel dat als het in september vrijgegeven wordt, dat we er met zijn allen op in kunnen springen en dat we niet denken in moeilijkheden", aldus Van Kammen.