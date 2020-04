Keurmerk dwarsboomt weidevogelbeheer

Een eerlijke kans krijgen

Boer Jaco den Hartogh uit Augsbuurt is een van de boeren die hier mee zit: "Samengevat komt het er op neer dat we een eerlijke kans willen hebben als je veel land in natuurbeheer hebt. Dan krijg je automatisch meer enthousiasme voor het weidevogelbeheer."

"We melken meer dan twee miljoen liter melk per jaar. Bij twee cent extra voor planetproof melk is dat 40.000 euro extra per jaar waar je weinig voor hoeft te doen. Die kans hebben we nu niet omdat we niet efficiënt zijn. We hebben de kans alleen als we 45 hectare weidevogelbeheer eruit gooien. In mijn ogen is dat niet wenselijk."

Volgens Den Hartogh is het zaak om hier wat aan te doen voordat de contracten straks weer met zes jaar verlengd worden.