Doen wij in de toekomst een eenrichtingswandeling door het winkelcentrum?

In totaal zijn er 230 plannen ingestuurd. Het gaat dan onder andere om verplaatsbaar sanitair voor op de camping, een anderhalve meter Elfstedentocht en een plan voor een anderhalf meter-terras. Volgens de jury heeft het plan van Monica Burgmeijer potentie. Het kan de zwaar getroffen horecasector weer wat perspectief bieden. Er zal nu gekeken worden hoe dit plan goed uit kan worden gewerkt, zodat bedrijven er mee aan de slag kunnen.

Baan kwijt, prijs gewonnen

Voor Burgmeijer zelf is het een prijs met twee kanten. Ze heeft zelf afgelopen week te horen gekregen dat ze haar baan in de horeca kwijt is geraakt door de coronacrisis. Nu mag ze hier mee aan de slag: "Ja, daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik moet nog horen hoe alles gaat werken en wat ik kan doen maar dit is goed nieuws."

Nu de cultuur

Er komt nu ook een tweede prijsvraag. De Noordelijke ondernemingsverenigingen, de marketingorganisaties en de culturele sector in Noord-Nederland vragen nu om plannen in te sturen voor de 'anderhalvemetercultuur'.