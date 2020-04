LIVEBLOG: Aantal ziekenhuispatiënten met corona in Fryslân stabiel

In het radioprogramma Fryslân fan 'e Moarn van Omrop Fryslân is er veel aandacht voor het coronavirus. Zo horen we de winnaar van een prijsvraag over hoe het toerisme kan worden ingericht op de anderhalvemetereconomie. Daarna gaat verslaggever Johanna Brinkman skeeleren met schaatser Sjinkie Knegt.

Later in het programma vertelt manager Peter Tammeling van Revalidatie Fryslân over een speciaal plan dat is opgesteld voor mensen die moeten revalideren na het coronavirus. En de directeur van tentenverhuurbedrijf Van Kammen legt uit hoe de coronacrisis zijn branche hard raakt.