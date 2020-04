Coronanieuws 23 april: Sinds uitbraak 56 Friezen overleden aan coronavirus

Het besluit van het kabinet om evenementen tot 1 september te verbieden, raakt ook de verhuurders van feesttenten. Ook Van Kammen Tenten & Catering in Oosternijkerk wordt hard getroffen. "We hadden al wel in de gaten dat het verlengd zou worden, alleen maar de verwachting dat het misschien in juli nog wel een keer herzien kon worden", zegt directeur Ale Siemen van Kammen.

Voor het bedrijf zouden nu de maanden komen waarin ze hun brood moeten verdienen. "In onze branche is het zo dat we in de zomer bufferen voor de winter. Maar er zijn veel mensen die kunnen die winter nu niet dorkomen", zo zegt Van Kammen.

