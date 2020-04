SKS: "Wij moeten ons jubileum wel op een of andere manier vieren"

Het 75e SKS kampioenschap stond van 18 tot 31 juli op de agenda. Nu het kabinet besloten heeft dat alle grote evenementen tot 1 september niet door mogen gaan, kan er ook niet gezeild worden. De serie wedstrijden om het SKS kampioenschap is in de loop van de jaren uitgegroeid tot het drukst bezochte publieksspektakel ter wereld. Duizenden mensen volgen de wedstrijden aan de wal en in bootjes op het water. Bovendien wordt er over de hele wereld gekeken naar de televisiebeelden die Omrop Fryslân uitzendt.

Wat er in die twee weken dan precies georganiseerd wordt, kan René Nagelhout nog niet zeggen. "Wij willen eerst met onze leden spreken, en we hebben het ook nog niet heel concreet voor ogen, maar dat we wat willen staat wel vast. We willen daarbij denken in kansen en niet in moeilijkheden", aldus Nagelhout.