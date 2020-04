Veel tegenstemmen bij benoeming Diks tot wethouder van Groningen

Omdat de raad van Groningen niet fysiek bij elkaar mocht zijn in verband met de coronacrisis, moesten ze een voor een naar het gemeentehuis komen om met een briefje te stemmen.

Diks werd niet unaniem gekozen: 20 raadsleden waren tegen de benoeming, terwijl 24 voor waren. EEn GroenLinks raadslid stemde niet, omdat die niet bij de bijeenkomst aanwezig kon zijn.

De SP is een van de partijen die tegen de benoeming is. Fractievoorzitter Jimmy Dijk vindt dat Groningen een wethouder verdient 'zonder twijfelachtig verleden, en een wethouder met binding met Groningen'.

Diks raakte afgelopen jaar in opspraak nadat bekend werd dat ze als Tweede Kamerlid wachtgeld kreeg. Omdat de vergoeding van een Tweede Kamerlid lager is dan de vergoeding van een wethouder in de gemeente Leeuwarden, liet Diks het bedrag aanvullen.