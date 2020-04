Snoeken kunnen nu schuilen in Grootdiep en Boven Tjonger

Door de verbreding is er meer ruimte voor water en natuur, want bij het onderhoud kan nu elk jaar een strook van twee meter aan waterplanten blijven staan. Dat gebeurt het ene jaar aan de ene kant en het andere jaar aan de andere kant. Op de walskanten is nu plaats voor libellen en reptielen. Ook ontstaat er een schuilplaats voor snoeken.

Vispassages

Voorheen zaten er in het Grootdiep keerdamen, waar vissen niet omheen konden. Die zijn nu weggehaald en vervangen door vispassages. Het gaat om een lengte van zo'n tien kilometer voor de Boven Tjonger en zeven kilometer voor het Grootdiep. Het project is meebetaald door de Europese Unie.