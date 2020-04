Actie nodig voor behoud dorpshuizen in Fryslân

Bindende functie

'T Polderhuus in Munnekeburen heeft als buurthuis een bindende functie in de regio. De voetbalclub gebruikt de grote zaal als kantine, er zit een biljartvereniging, een koor, er is plaats voor accordeon, dansen en de sporthal wordt gebruikt voor volleybal. Alles is sinds een paar weken echter dicht, terwijl de kosten van het gebouw gewoon doorgaan. "Ik hoop dat we ons kunnen voorbereiden op een anderhalve-meter samenleving, als we dan nog niet omgevallen zijn," zegt secretaris Ernst Duvert.

Nu er al provinciale steun is voor het plan van Doarpswurk is het nu wachten op de gemeentes, zegt Theo Andreae. "Dan kunnen we mogelijk met concrete stappen komen."