Cambuur verwacht positief besluit over promotie

Na de coronacrisis

Sportjournalist Jaap Stalenburg snapt het besluit van de regering, maar voorziet donkere tijden: "De KNVB kan niet heel veel anders dan wat het kabinet opgedragen heeft, en dat is onmiddellijk de competitie stilleggen."

Op dit moment is de nieuwe begindatum 1 september, maar Stalenburg heeft er eigenlijk totaal geen vertrouwen in dat erop die dag gewoon kan worden begonnen met een nieuw voetbalseizoen in Nederland. "Ik voorzie een ernstiger scenario, dat we minstens een jaar niet voetballen", zo stelt hij.

Als dit inderdaad gebeurt, dan zou dat grote gevolgen kunnen hebben voor het betaalde voetbal in ons land, en daar zou dan ook al over worden nagedacht. "Achter de schermen wordt wel nagedacht over een soort deltaplan, of een rampenfonds, waar ook de overheid geld in stopt."

Dit fonds is ook hard nodig vindt Stalenburg, want anders zou er geen professionele club overblijven. "De televisiegelden stoppen, sponsoren komen zelf in de problemen, een rampscenario voor Nederland."