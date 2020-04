"Kom met een hulpplan voor de Friese culturele en evenementensector"

Kootstra is betrokken bij de organisatie van een groot aantal festivals: van het Fries Straatfestival en Simmerdeis tot Dokk'em Open Air en Psy-Fi.

Het zat er aan te komen, een verbod op evenementen in de zomer, toch komt het als een schok. "Nu zie je het effect op alle ketenpartners. Ik had net nog iemand aan de telefoon: een bedrijf dat al meerdere generaties bestaat en aan evenementen en de horeca levert, maar nu in zwaar weer zit en zo zijn er veel meer. Dat is het meest schrijnende."

Een belangenbehartiger

Hij is bang dat veel bedrijven het hoofd niet boven water houden tot volgend jaar. En dat heeft grote gevolgen voor de hele sector, zo zegt hij.

"Ik mis in Fryslân een belangenbehartiger voor de evenementen- en culturele sector. We moeten zo snel mogelijk met elkaar om tafel, met ondernemers en de politiek om te kijken hoe we het straks weer kunnen opzetten. Ik vind het noodzakelijk dat er nu een ploeg mensen opstaat en deze verantwoordelijkheid naar zich toetrekt en dat we komen met een soort van Marshallplan, óók voor de culturele en evenementensector.