Onderzoek naar impact van coronacrisis op Friese samenleving

De huidige crisis heeft gevolgen voor alle inwoners van Fryslân en vraagt veel van mensen. Gedrag en houding kunnen bijvoorbeeld veranderen: mensen kunnen angstiger zijn over hoe het hen zal vergaan, of eenzamer doordat ze minder sociale contacten hebben. De crisis kan ook zorgen voor een grotere eensgezindheid.

Met dit onderzoek wordt dit in kaart gebracht. Hoe beleven mensen deze crisistijd en wat doet dit met hen? Is er nog vertrouwen in de zorg en hoe gaat het met de mantelzorgers? Hoe staat het met het vertrouwen in de overheid?

Panel Fryslân

Het Fries Sociaal Planbureau (FSP) helpt de crisisorganisatie bij het in kaart brengen van alle relevante informatie. Daarnaast zet het FSP haar burgerpanel in, Panel Fryslân. Dat bestaat uit een representatieve groep inwoners van Fryslân en heeft op dit moment zo'n 6.000 leden.

Op 22 april ontvangen de leden van Panel Fryslân een extra vragenlijst om veranderingen in gedrag en houding onder de huidige crisis in kaart te brengen.