Fryslân fan Boppen: hier vliegt de drone donderdag en vrijdag langs

Iedereen die een actie onderweg opzet, kan het aanmelden via dit formulier. Wij kunnen niet garanderen dat iedereen in beeld komt, de piloten en cameramensen zullen keuzes moeten maken vanwege de beschikbare tijd. Mogelijk onverwachte omstandigheden maken dat mensen (in de dorpen) aan de route rekening moeten houden met een half uur speling, zowel eerder als later.

Let op, de politie vraagt om ook tijdens voorbereidingen voor dit evenement de anderhalve meter en de richtlijnen van het RIVM goed in de gaten te houden!