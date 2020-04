Longarts: "Patiënten zijn bang als ze de diagnose krijgen"

"Patiënten die de diagnose corona te horen krijgen, zijn bang. Er is de angst om besmet te zijn en anderen te besmetten. En dan zijn ze bang om dood te gaan en dan ook nog de manier waarop: in eenzaamheid te sterven." Dat zegt longarts Wouter van Geffen (35) die zo'n vier jaar in het MCL van Leeuwarden werkt. Van Geffen behandelt nu alleen coronapatiënten. Er liggen in het Leeuwarder ziekenhuis nuz o'n 35 mensen die met het virus besmet zijn. Daarvan ligt de helft op de IC.