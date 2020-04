Doniahiem in Sint Nicolaasga is blij met het verlengen van de coronaregels

Doniahiem blij met het niet-versoepelen

Doniahiem had wel aan zien komen dat de maatregelen nog wel even zouden duren. "Eerder gingen er wel geruchten over een mogelijke versoepeling, dat mensen weer één of twee personen aan bezoek zouden mogen krijgen. Maar dat bleek niet zo te zijn en de mensen hier zijn daar eigenlijk wel blij mee. We hebben het nu nog buiten de deur voor hen, dat willen we wel zo houden." Volgens Hobo wordt er tijdens een kopje koffie met de bewoners over gesproken, om onrust weg te nemen.

Besmettingen bij personeel

Bij twee medewerkers was wel het coronavirus vastgesteld. "Met dat personeel ben je in gesprek. Dat is anders en je moet snel gepaste maatregelen nemen. In de meeste gevallen betekent dat thuisblijven. Er waren twee medewerkers besmet, daarnaast waren er wat verdenkingen. Maar na het verruimen van de testcapaciteit konden zij getest worden, en die tests waren gelukkig negatief."

Hobo zegt dat er voldoende beschermingsmiddelen zijn bij Doniahiem. "De richtlijnen van het RIVM vinden we duidelijk. Onze bewoners zien we als het ware als een gezin. Besmettingen komen van buitenaf."