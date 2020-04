Opnieuw actie van SOS Moria bij Oldehove: "Haal vluchtelingenkinderen naar Nederland'

In Nederland hebben 40 gemeenten aangegeven dat zij vluchtelingenkinderen willen opvangen. Op het Oldehoofsterkerkhof voerde SOS Moria daarom actie. De groep wil dat de Nederlandse regering instemt met de hulp, zoals andere landen eerder ook al deden. Het is een noodsignaal, zegt verslaggever Auke Zeldenrust, die erbij was toen 5 mensen van de actiegroep op het plein een tekst voordroegen. Hun actie is een dwingende oproep aan het kabinet om in actie te komen voor de kinderen uit de Griekse vluchtelingenkampen. Want de situatie daar is schrijnend.

Humanitaire ramp

"De hulporganisaties hebben het niet voor niks over een humanitaire ramp", zegt Femke Molenaar van PAL GroenLinks, die ook bij het actievoeren aanwezig was. "De kampen zitten overvol, er zit nu een veelvoud aan mensen in de kampen. Er moet iets gebeuren. De meest kwetsbare kinderen, kinderen die alleen reizen, moeten worden geholpen."