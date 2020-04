Oproep BFVW en natuurfonds: "Zet land en tuinen onder water op kuikentjes te redden"

In februari was het land nog zeer nat, maar intussen hebben de zon en de harde wind gezorgd voor scheuren in de kleigrond, en op de zandgronden begint het al te stuiven.

Dat zorgt voor grote problemen voor de weidevogels en hun kuikentjes. Die kunnen geen eten meer vinden en gaan dan snel dood. Volgens het BFVW en het agrarisch natuurfonds is daar vrij gemakkelijk wat aan te doen, door water op het land te pompen en door het waterpeil in sloten te verhogen.

Particulieren

De oproep van beide organisatie geldt niet alleen voor boeren. Ook particulieren kunnen zorgen voor water in hun tuin. Bijvoorbeeld zwaluwen kunnen dan die natte grond gebruiken om de nesten mee op te bouwen. Bovendien komen ook wormen en insecten op de natte modder af, en die kunnen de vogels dan weer voeren aan hun jongen.